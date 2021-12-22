Не знаю, кто платил: Арахамия прилетел на партийный форум на частном самолете

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в среду, 22 декабря, прилетел на партийный форум в Николаев бизнес-джетом частной компании QualitAir LLC, но на смог назвать стоимость пеерлета.

Арахамия не знает ни сколько столт, ни кто платил за его перелет бизнес-джетом



Об этом написало издание «Шиповник«. Журналист спросила у нардепа, во сколько ему обошлось прилететь из Киева в Николаев частным самолетом.

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Арахамия ответил, что этот вопрос нужно переадресовать его помощнику, который занимался перелетом.

“Кто заплатил за это – нужно спрашивать у моего помощника. Это он занимается. Я прилетел самолетом”, – сообщил Давид Арахамия.

На уточняющий вопрос, знает ли политик, сколько стоил перелет из Киева в Николаев, он снова отправил к помощнику.

По информации издания, самолет Cessna 525A CitationJet CJ2 бортовой номер N125BJ вылетел из киевского аэропорта «Жуляны» в 10:59 и приземлился в Николаеве в 11:44.

Также журналисты напомнили, что в случае, если народный депутат не самостоятельно оплачивал свой перелет в Николаев, согласно статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», он должен будет отобразить стоимость перелета в декларации.

В таком случае дорогостоящая транспортная услуга будет подарком, а они считаются доходом и отображаются в декларации, независимо от того, в какой форме получены.

Как сообщали Власти, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия не увидел ничего особенного в информации о том, что заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили был гражданином России.

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