На Центральном вокзале Киева “украли” Новый год: полиция ищет злоумышленников

В Киеве заплатили 5 млн грн за установку и украшение елки на железнодорожном вокзале, которую так и не поставили.

Киевский Центральный вокзал



Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Киеве открыли уголовное производство по делу о хищение средств при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала.

Сумма хищений на установке елки составила 5 млн грн.

Так, согласно расследованию, заключенные договора предусматривали, что елка будет установлена на вокзале не позднее 17 декабря. Однако на сегодняшний день, 23 декабря, елку так и не установили.

Правоохранители выясняют все обстоятельства уголовного производства и обещают привлечь виновных к ответственности.

Как раньше сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, вокзал, елка, хищение