На Центральном вокзале Киева “украли” Новый год: полиция ищет злоумышленников
В Киеве заплатили 5 млн грн за установку и украшение елки на железнодорожном вокзале, которую так и не поставили.
Об этом сообщает прокуратура города Киева.
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В Киеве открыли уголовное производство по делу о хищение средств при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала.
Сумма хищений на установке елки составила 5 млн грн.
Так, согласно расследованию, заключенные договора предусматривали, что елка будет установлена на вокзале не позднее 17 декабря. Однако на сегодняшний день, 23 декабря, елку так и не установили.
Правоохранители выясняют все обстоятельства уголовного производства и обещают привлечь виновных к ответственности.
Как раньше сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка.