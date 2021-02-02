Разводили мужчин на деньги в фейковом кафе: в Киеве разоблачили группу мошенниц

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые обманывали и наживались на пользователях сайта знакомств.

Правоохранители нагрянули в кафе, созданное для реализации мошеннической схемы



Об этом сообщает Киевская прокуратура.

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В Киеве гражданин РФ организовал мошенническую схему, благодаря которой зарабатывал около 60 тыс. грн в день.

Россиянин привлек к деятельности около 10 человек и организовал работу кафе, с помощью которого и осуществлялся обман мужчин.

Схема заключалась в следующем: нанятые россиянином девушки знакомились с мужчинами на сайте знакомств, договаривались о встрече и во время «свидания» посещали вышеупомянутое кафе, где заказывали еду на вынос.

Злоумышленники сильно завышали ценник на еду, покупая ее в соседнем супермаркете. Стандартные блюда и напитки в указанном заведении стоили в десять дороже, чем где бы то ни было.

Стоимость одного такого ужина могла составлять от 4 до 17 тыс. грн, однако после оплаты заказа девушки внезапно сообщали ухажерам о том, что у них появились срочные дела и скрывались.

За каждое такое свидание девушки получали процент от заказанного. В день таким образом обманывали десятки мужчин, а выручка за один вечер доходила до 60 тыс. грн.

Все девушки представлялись студентками-юристами, дочерями состоятельных бизнесменов или успешными бизнес-леди. На встречу приезжали на съемном элитном автомобиле с водителем.

В настоящее время правоохранителями задержаны трое участников схемы, в том числе и ее организатор – гражданин РФ.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Как раньше сообщали Власти, в Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги под предлогом COVID-выплаты.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, мошенничество, сайт знакомств