В США 11-летний мальчик дважды за день спас жизнь людям
Дэвион Джонсон, шестиклассник из города Маскоги, штат Оклахома, днем спас одноклассника и в тот же вечер отличился на пожаре.
Об этом сообщает CNN.
«Он всегда говорил, что хочет стать врачом скорой помощи. Вот он и воплотил свое желание в жизнь», – отметила Латриция Докинз, директор школы, в которой учится мальчик.
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По ее словам, один из учеников на перемене, пытаясь снять крышку с бутылки с водой, едва ею не подавился. Дэвион, увидев, что его одноклассник задыхается, выполнил так называемый прием Хеймлиха, в результате чего застрявшая в горле крышка выскочила наружу.
Позже тем же вечером Дэвион увидел пожар в доме и помог пострадавшей женщине спуститься с крыльца к машине.
Департамент полиции города Маскоги, офис шерифа округа и школьный совет отметили школьника за его действия: в отделении полиции ему вручили удостоверение почетного офицера, управление шерифа присвоило ему звание почетного заместителя, а школьный совет вручил ему награду за героизм.
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