Во Львовском райсовете депутат подрался с олимпийским чемпионом по каратэ

Во Львовском районном совете подрались депутат-свободовец Богдан Федун и депутат от «Самопомощи» и олимпийский призер по каратэ Станислав Горуна.

Драку начал депутат от



Об этом сообщило издание Zaxid.net. Перепалка между депутатами переросла в потасовку.

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Причем Федун первым напал на Горуну и вел себя более агрессивно. Горуна сначала пытался сдержать нападающего и не бил в ответ, но через несколько секунд легко уложил Федуна на пол.

Другие депутаты пытались остановить конфликт словами

По словам Горуны, депутат-свободовец начал высказывать в его адрес обидные слова.

«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк». Он начал меня обижать и бросаться на меня», – рассказал Горуна.

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Тэги: Львов, драка