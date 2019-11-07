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18:47 23 Декабря 2021 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Во Львовском райсовете депутат подрался с олимпийским чемпионом по каратэ

Во Львовском районном совете подрались депутат-свободовец Богдан Федун и депутат от «Самопомощи» и олимпийский призер по каратэ Станислав Горуна.

Драку начал депутат от

Об этом сообщило издание Zaxid.net. Перепалка между депутатами переросла в потасовку.

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Причем Федун первым напал на Горуну и вел себя более агрессивно. Горуна сначала пытался сдержать нападающего и не бил в ответ, но через несколько секунд легко уложил Федуна на пол.

Другие депутаты пытались остановить конфликт словами

По словам Горуны, депутат-свободовец начал высказывать в его адрес обидные слова.

«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк». Он начал меня обижать и бросаться на меня», – рассказал Горуна.

Как сообщали Власти, в Киеве желающие успеть вакцинироваться от COVID-19 до перехода в «красную» зону устроили драку в очереди в пункте вакцинации.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, драка
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