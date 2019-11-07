Во Львовском райсовете депутат подрался с олимпийским чемпионом по каратэ
Во Львовском районном совете подрались депутат-свободовец Богдан Федун и депутат от «Самопомощи» и олимпийский призер по каратэ Станислав Горуна.
Об этом сообщило издание Zaxid.net. Перепалка между депутатами переросла в потасовку.
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Причем Федун первым напал на Горуну и вел себя более агрессивно. Горуна сначала пытался сдержать нападающего и не бил в ответ, но через несколько секунд легко уложил Федуна на пол.
Другие депутаты пытались остановить конфликт словами
По словам Горуны, депутат-свободовец начал высказывать в его адрес обидные слова.
«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк». Он начал меня обижать и бросаться на меня», – рассказал Горуна.
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