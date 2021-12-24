По примеру Польши и Италии: Чехия ужесточила правила въезда для украинцев

Чехия ужесточила правила въезда в страну – с 27 декабря даже при наличии двух прививок необходимо сдавать ПЦР-тест.

О новых правилах сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Для украинцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января 2022 г.

Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, получившие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами.

Речь идет о препаратах AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Covishield. Пока Чехия не признает китайскую вакцину CoronaVac.

Ограничения не распространяются на детей до 12 лет и украинцев в возрасте от 12 до 18 лет, которые получили две дозы вакцины.

При наличии разрешения на постоянное проживание в Чехии, ПЦР-тест можно заменить справкой об отрицательном антигенном тесте, сделанном не ранее чем за 48 часов до въезда в страну в аккредитованной лаборатории медучреждений Украины.

Если нет COVID-сертификата

Граждане Украины, имеющие чешскую визу, разрешение на проживание в Чехии или другой стране ЕС или основания для въезда в гуманитарных ситуациях, но не имеющие сертификата о вакцинации, обязаны:

до прибытия в Чехию. заполнить соответствующий въездной формуляр: https://plf.uzis.cz/. Полученное не e-mail подтверждение следует показать во время пограничного контроля;

при пересечении границы предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда;

не ранее чем через 5-7 дней после приезда, сделать на территории Чехии повторный тест на коронавирус;

по приезде в страну и до получения повторного отрицательного теста носить респиратор без дыхательного клапана образца FFP2 или KN95.

Как сообщали Власти, желающие посетить Италию и Польшу украинцы столкнутся с новыми правилами въезда, которые были введены из-за карантина.

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Тэги: Чехия, covid-19