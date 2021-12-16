В России массово набирают наемников на Донбасс

В России проводится набор лиц, имеющих опыт боевых действий в различных горячих точках, для «боевой командировки в Донбасс».

Вербовщики собирают в России группы наемников для отправки на Донбасс.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Все четыре источника отказались назвать свои имена из-за опасений за свою безопасность.

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Три источников заявили, что им поступили предложения от вербовщиков поехать на Донбасс.

«Здесь аншлаг. Собираются все, у кого есть боевой опыт», – сказал один из них.

Источник рассказал, что ранее воевал в Украине и в Сирии, а сейчас намерен присоединиться к другим наемникам на границе с Луганской областью.

Три источника заявили, что им ничего не известно о планах нового нападения России на Украину. Один из источников, который уже прибыл на восток Украины, сказал, что развертывание российских войск проводится в оборонительных целях. Еще один назвал целью диверсионную деятельность, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Накануне российское издание Медуза сообщило, что в России вербовщики начали набирать группы наемников для «боевой командировки в Донбасс». Какие задачи перед ними будут стоять, неизвестно. По данным издания, вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 «россиян с боевым опытом», готовых отправиться на три месяца в Донецк. Наемников будут готовить в учебном центре на хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что на востоке Украины нет российских регулярных войск или военных советников и никогда не было, и что Москва не рассматривает возможность их отправки.

Как ранее писали Власти, Служба безопасности Украины установила, что чемпион России по стрельбе был снайпером на Донбассе.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Донбасс, наемники