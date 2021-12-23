В Полтаве арестовали трех женщин, продававших в Telegram свои интимные фото
В Полтавке судят трех женщин, которые занимались производством порнографического контента.
Об этом сообщает «Полтавщина».
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В Полтаве судят трех молодых женщин, которые организовали порно-бизнес. Девушки создали канал в Telegram, где продавали свои фото и видео интимного характера. Купить такой контент можно было за 2200 грн.
Согласно материалам следствия, девушки «…оказывали услуги порнографического характера, заключающиеся в вульгарно натуралистической, непристойной демонстрации гениталий, антиэтичных сцен, не отвечающих моральным критериям, порочащим честь и достоинство человека, вызывая недостойные инстинкты, предназначенные для возбуждения полового пристрастия, которые производились по заказу последними, осуществляют распределение полученных денежных средств между участниками группы…».
Таким образом, девушек обвиняют в распространении порнографии. Для проведения экспертизы правоохранители потратят на нее государственные средства, которые придется возместить обвиняемым, в случае признания их виновными.
А пока идет досудебное расследование, всем фигуранткам суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста на ночное время.
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