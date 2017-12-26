Visa и MasterCard отработали стресс-модель отключения российских банков

Крупнейшие платежные системы мира Visa и Mastercard провели стресс-тест прекращения работы с финансовыми учреждениями РФ на фоне угрозы ее вторжения в Украину.

Мировые платежные системы потренировались отключать банки страны-агрессора



Об этом сообщил Facebook основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

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Он сослался на информацию от анонимного источника, и больше не привел никаких подробностей.

Как сообщали Власти, Европарламент принял резолюцию, предполагающую введение масштабных и жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин назвал возможное отключение от системы SWIFT серьезной и недружественной мерой, которую Россия переживет.

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