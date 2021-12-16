НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
14:39 24 Декабря 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Более опасный и смертоносный: в Украине обнаружили новый вариант штамма “Дельта”

В множестве областях Украины был обнаружена новая разновидность штамма коронавируса «Дельта».

Разновидности штамма

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на институт молекулярной биологии и генетики НАНУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Новая разновидность штамма «Дельта» AY.122, которая отличается от обычного штамма еще более тяжелой формой течения заболевания и высокой смертностью.

Разновидность коронавируса уже была зафиксирована в семи регионах старны: Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Житомирской Одесской областях.

Всего ученые обнаружили в Украине 12 разновидностей штамма «Дельта», однако больше всего беспокойство вызывает именно вариант AY.122.

По мнению исследователей именно эта разновидность привела к увеличению смертности пациентов с коронавирусом на территории Украины, России и Казахстана по сравнению со странами Западной Европы и США.

Разновидности штамма «Дельта» были найдены в образцах взятых у граждан Украины с 18 ноября по 1 декабря 2021 г. Интересно, что в образцах за этот период штамм Омикрон учёные не обнаружили.

Как раньше сообщали Власти, “Омикрон” и “Дельта” могут передаваться одновременно, в результате появится более опасный вариант.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коронавирус, штамм дельта
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.12.2021 20:15
“Омикрон” размножается в теле человека в 70 раз быстрее “Дельты”
ТОР
15.12.2021 20:07
“Омикрон” и “Дельта” могут передаваться одновременно, в результате появится более опасный вариант, – ученые
ТОР
13.12.2021 09:21
“Омикрон” заразнее “Дельты”, но переносится легче, – ВОЗ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

Верховный суд вызвал Зеленского по иску Порошенко

13:16 Украина

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

09:08 Мир

Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

02:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com