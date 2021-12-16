Более опасный и смертоносный: в Украине обнаружили новый вариант штамма “Дельта”

В множестве областях Украины был обнаружена новая разновидность штамма коронавируса «Дельта».

Разновидности штамма



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на институт молекулярной биологии и генетики НАНУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Новая разновидность штамма «Дельта» AY.122, которая отличается от обычного штамма еще более тяжелой формой течения заболевания и высокой смертностью.

Разновидность коронавируса уже была зафиксирована в семи регионах старны: Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Житомирской Одесской областях.

Всего ученые обнаружили в Украине 12 разновидностей штамма «Дельта», однако больше всего беспокойство вызывает именно вариант AY.122.

По мнению исследователей именно эта разновидность привела к увеличению смертности пациентов с коронавирусом на территории Украины, России и Казахстана по сравнению со странами Западной Европы и США.

Разновидности штамма «Дельта» были найдены в образцах взятых у граждан Украины с 18 ноября по 1 декабря 2021 г. Интересно, что в образцах за этот период штамм Омикрон учёные не обнаружили.

Как раньше сообщали Власти, “Омикрон” и “Дельта” могут передаваться одновременно, в результате появится более опасный вариант.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: коронавирус, штамм дельта