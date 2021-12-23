Суд дал согласие на арест Порошенко

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, а Печерский районный суд дал согласие на задержание.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Главком». Сумма залога якобы составляет 1 млрд гривен.

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Документ подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, как и сообщение о подозрении.

«В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск», — сообщает СМИ.

По информации источников «Українські Новини», решение принято сегодня утром в рамках расследуемого ГБР дела по подозрению в госизмене.

Печерский суд дал согласие на задержание Порошенко с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Власти, в Госбюро расследований подтвердили, что пятому президенту и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене.

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