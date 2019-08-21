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17:15 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США новогоднюю елку с ракетным двигателем запустили в космос. Видео

Инженеры из США создали и запустили ракеты в виде рождественской елки.

Взлетела ракета только с четвертой попытки, но зато пролетела над пустыней Мохаве в Калифорнии около сотни метров

Видео с запуском елки инженеры разместили на своем YouTube-канале «BPS Space».

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Инженеры-энтузиасты из США, большинство из которых работает в аэрокосмической сфере, привязали к твердотопливному ракетному двигателю двухметровую елку и запустили ракету в небо.

Взлетела ракета только с четвертой попытки, но зато пролетела над пустыней Мохаве в Калифорнии около сотни метров.

Авторы ролика сообщили, что будут продавать рождественские украшения из запущенной елки на аукционе. Вырученные средства планируют потратить на благотворительность – в Американский фонд предотвращения самоубийств.

Как раньше сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка. Видео.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: США, ракета, елка, Инженеры
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