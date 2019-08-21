В США новогоднюю елку с ракетным двигателем запустили в космос. Видео
Инженеры из США создали и запустили ракеты в виде рождественской елки.
Видео с запуском елки инженеры разместили на своем YouTube-канале «BPS Space».
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Инженеры-энтузиасты из США, большинство из которых работает в аэрокосмической сфере, привязали к твердотопливному ракетному двигателю двухметровую елку и запустили ракету в небо.
Взлетела ракета только с четвертой попытки, но зато пролетела над пустыней Мохаве в Калифорнии около сотни метров.
Авторы ролика сообщили, что будут продавать рождественские украшения из запущенной елки на аукционе. Вырученные средства планируют потратить на благотворительность – в Американский фонд предотвращения самоубийств.
Как раньше сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка. Видео.