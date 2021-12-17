В России задержали очередного украинского “шпиона”. Видео

Сотрудники ФСБ задержали российского военного, которого якобы завербовала Украина для сбора сведений о российской армии.

В настоящее время мужчина задержан, он обвиняется в государственной измене



Об этом сообщает ФСБ РФ на официальном сайте.

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Сотрудники ФСБ отчитались о задержании в Воронежской области российского военнослужащего Западного военного округа.

Военный подозревается в работе на украинскую армию. Мужчина якобы собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам.

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В ФСБ РФ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности РФ.

В настоящее время мужчина задержан, он обвиняется в государственной измене. Суда он будет ожидать в изоляторе временного содержания.

Как раньше сообщали Власти, ФСБ России заявила о задержании украинских агентов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, ФСБ, шпион