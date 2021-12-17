НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:07 24 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В России задержали очередного украинского “шпиона”. Видео

Сотрудники ФСБ задержали российского военного, которого якобы завербовала Украина для сбора сведений о российской армии.

В настоящее время мужчина задержан, он обвиняется в государственной измене

Об этом сообщает ФСБ РФ на официальном сайте.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сотрудники ФСБ отчитались о задержании в Воронежской области российского военнослужащего Западного военного округа.

Военный подозревается в работе на украинскую армию. Мужчина якобы собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам.

В ФСБ РФ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности РФ.

В настоящее время мужчина задержан, он обвиняется в государственной измене. Суда он будет ожидать в изоляторе временного содержания.

Как раньше сообщали Власти, ФСБ России заявила о задержании украинских агентов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, ФСБ, шпион
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.12.2021 15:45
Действовал по указаниям украинца: в России ФСБ задержала очередного “террориста”
ТОР
13.12.2021 13:08
В России задержали более сотни “украинских неонацистов”: якобы готовили теракты и массовые убийства
ТОР
09.12.2021 22:02
Корабль ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и вызвал панику в ФСБ РФ: что произошло
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

Верховный суд вызвал Зеленского по иску Порошенко

13:16 Украина

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

09:08 Мир

Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

02:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com