В России задержали очередного украинского “шпиона”. Видео
Сотрудники ФСБ задержали российского военного, которого якобы завербовала Украина для сбора сведений о российской армии.
Об этом сообщает ФСБ РФ на официальном сайте.
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Сотрудники ФСБ отчитались о задержании в Воронежской области российского военнослужащего Западного военного округа.
Военный подозревается в работе на украинскую армию. Мужчина якобы собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам.
В ФСБ РФ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности РФ.
В настоящее время мужчина задержан, он обвиняется в государственной измене. Суда он будет ожидать в изоляторе временного содержания.
Как раньше сообщали Власти, ФСБ России заявила о задержании украинских агентов.