4 тысячи инструкторов США на Донбассе подстрекают к боевым действиям – МИД РФ

По данным российских властей на территории Украины находится более 10 тысяч западных военных инструкторов.

Мария Захарова



Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Так, по ее словам, на территории Украины в настоящее время находится около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых инструкторы из США.

«Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляет вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, — они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также заявила о том, что все заявления о том, что военные инструкторы помогают Украины обеспечивать безопасность страны и сдерживать российскую агрессию – это ложь.

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», — сказала Захарова.

Мария Захарова в очередной раз заявила, что украинские власти якобы готовятся к решению конфликта на Донбассе силовым путем.

Она также отметила, что ОБСЕ зафиксировала 7 тысяч нарушений режима тишины, что по ее словам, в пять раз больше, чем в прошлом месяце.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Как раньше сообщали Власти, Россия предложила НАТО отказаться от Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, МИД РФ, мария захарова, военные инструкторы