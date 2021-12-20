Киев завалит снегом: горожан попросили отказаться от личного транспорта

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Киеве ожидаются сильные снегопады, поэтому власти попросили горожан не пользоваться личным транспортом, отдав предпочтение общественному.

В Киеве ожидают сильные снегопады



Об ухудшении погоды предупредил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он заверил, что город готов к преодолению последствий непогоды.

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По словам чиновника, на период снегопадов будет действовать ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволит разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки.

“К работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. Специальную технику УК «Киевавтодор» размещают на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега. Для очистки и обработки улиц в общей сложности имеется 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники”, – сообщил Поворозник.

Он также напомнил водителям, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, иначе их придется эвакуировать.

Кроме того, замглавы КГГА сообщил, что в столице работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый нуждающийся в эти морозные дни и во время непогоды.

Как сообщали Власти, внезапный снег вызвал переполох в египетской Александрии, там закрыли порты и школы.

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Тэги: Киев, погода, снег