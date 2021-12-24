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20:25 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Санта-Клаус летит над Землей: карта полета

Над Украиной Санта будет пролетать ориентировочно между 21:00 и 22:00.

Санта-Клаус отправился в традиционное путешествие вокруг земного шара для развоза подарков.

Полет Санты вокруг Земного шара — старая рождественская традиция, которую поддерживают объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD): в режиме реального времени можно отслеживать путешествие деда с подарками на оленях на сайте www.noradsanta.org.

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Путешествие виртуального Санта-Клауса началось 24 декабря, в 13.00 по  киевскому времени. Перед его отправлением NORAD в отдельном ролике объяснил, как с помощью спутников, радаров, самолетов-истребителей и специальных Санта-камер якобы отслеживает передвижения дедушки вокруг Земли. Удерживать Санту в поле зрения приборов помогает мерцающий красный нос оленя Рудольфа.

В посте в Твиттере американские и канадские военные написали, что, несмотря на «суровые температуры» в Якутске, Санте удалось «насладиться чашкой горячего какао». После этого он направился в Биробиджан, затем раздал подарки в Индонезии, на Филиппинах и пролетел над Сиднейским оперным театром в Австралии.

История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой. С тех пор в преддверии Нового года NORAD принимает звонки миллионов детей, которым интересно узнать, когда дед и его олени пролетят над их домами.

На момент написания новости Санта, по данным NORAD, раздал больше миллиарда подарков

Ранее Власти писали, что Киев завалит снегом: горожан попросили отказаться от личного транспорта.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Санта-Клаус летит, NORAD, виртуальный Санта
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