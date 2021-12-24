Санта-Клаус летит над Землей: карта полета

Над Украиной Санта будет пролетать ориентировочно между 21:00 и 22:00.

Санта-Клаус отправился в традиционное путешествие вокруг земного шара для развоза подарков.



Полет Санты вокруг Земного шара — старая рождественская традиция, которую поддерживают объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD): в режиме реального времени можно отслеживать путешествие деда с подарками на оленях на сайте www.noradsanta.org.

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Путешествие виртуального Санта-Клауса началось 24 декабря, в 13.00 по киевскому времени. Перед его отправлением NORAD в отдельном ролике объяснил, как с помощью спутников, радаров, самолетов-истребителей и специальных Санта-камер якобы отслеживает передвижения дедушки вокруг Земли. Удерживать Санту в поле зрения приборов помогает мерцающий красный нос оленя Рудольфа.

В посте в Твиттере американские и канадские военные написали, что, несмотря на «суровые температуры» в Якутске, Санте удалось «насладиться чашкой горячего какао». После этого он направился в Биробиджан, затем раздал подарки в Индонезии, на Филиппинах и пролетел над Сиднейским оперным театром в Австралии.

People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021

История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой. С тех пор в преддверии Нового года NORAD принимает звонки миллионов детей, которым интересно узнать, когда дед и его олени пролетят над их домами.

На момент написания новости Санта, по данным NORAD, раздал больше миллиарда подарков

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