Санта-Клаус летит над Землей: карта полета

Полет Санты вокруг Земного шара — старая рождественская традиция, которую поддерживают объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD): в режиме реального времени можно отслеживать путешествие деда с подарками на оленях на сайте www.noradsanta.org.

Путешествие виртуального Санта-Клауса началось 24 декабря, в 13.00 по киевскому времени. Перед его отправлением NORAD в отдельном ролике объяснил, как с помощью спутников, радаров, самолетов-истребителей и специальных Санта-камер якобы отслеживает передвижения дедушки вокруг Земли. Удерживать Санту в поле зрения приборов помогает мерцающий красный нос оленя Рудольфа.

В посте в Твиттере американские и канадские военные написали, что, несмотря на «суровые температуры» в Якутске, Санте удалось «насладиться чашкой горячего какао». После этого он направился в Биробиджан, затем раздал подарки в Индонезии, на Филиппинах и пролетел над Сиднейским оперным театром в Австралии.

People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021