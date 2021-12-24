В США обнаружили череп гигантской рептилии, который меняет представление об эволюции

Гигантская окаменелость ихтиозавра – череп размером почти два метра – была найдена в американском штате Невада.

Анализ черепа этой окаменелости выявил новый вид: Cymbospondylus youngorum.



Об этом сообщает CNN.

Ихтиозавры – крупные вымершие морские рептилии, которые доминировали в море более 200 миллионов лет назад. Ученые предположили, что они открыли новый вид ихтиозавров – Cymbospondylus youngorum. Длина его тела была более 17 м, а вес – 45 тонн.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Открытие изменило представление ученых о скорости эволюции ихтиозавров. Этот новый вид, с точки зрения эволюции, чрезвычайно быстро вырос до гигантских размеров.

«Ихтиозавры достигли гигантских размеров тела за очень короткий промежуток времени – всего за 3 миллиона лет. Для сравнения, китам потребовалось около 45 миллионов лет, чтобы достичь своих размеров тела», – рассказывает биолог Ларс Шмитц, занимавшийся исследованием окаменелости.

По словам ученого, судя по размеру и форме зубов этого ихтиозавра, вероятно, он ел ихтиозавров меньшего размера, рыбу, кальмаров.

«Представьте себе животное, похожее на морского дракона: обтекаемое тело, довольно длинное, с конечностями, превращенными в плавники, и длинный хвост», – рассказал Шмитц.

Исследователи впервые заметили окаменелости древних ихтиозавров в горах на северо-западе Невады в 1998 году. Но только в 2015 году они смогли полностью выкопать уцелевшие окаменелости и доставить их по воздуху в Музей естественной истории Лос-Анджелеса.

Ранее Власти писали, что жительница английского острова Уайт нашла у подножия утеса окаменелость хвоста динозавра.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, окаменелости, ихтиозавр