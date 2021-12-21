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08:25 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

The show must go on: комиссия снова не смогла утвердить победителя конкурса на главу САП

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла утвердить результаты конкурса, а ее заседание еще больше стало похоже на несмешное шоу.

Конкур активно саботируется некоторыми заинтересованными участниками процесса

Все это можно было наблюдать во время трансляции заседания.

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Около 18:00 со связи ушли члены комиссии Навроцкий и Соболь – кворум пропал, голосование стало бессмысленным. Ближе к 19:00 все снова собрались, но утвердить результаты уже проведенного конкурса не смогли из-за разногласий в методологическом подходе к этому процессу.

Камнем преткновения стало формальное подтверждение правомочности назначения кандидатов, прошедших конкурс, от Офиса генпрокурора. Некоторые члены комиссии посчитали, что пока его нет, нельзя направлять представление о их назначении. Запрос на такое подтверждение в Офис генпрокурора, конечно же, направили. Ответ, что не удивительно, не получили.

Зато во время заседания стало известно, что кандидату, набравшему больше всего баллов Александру Клименко в четверг, 23 декабря, звонили из ОГП и сообщили о проведении повторной спецпроверки. Там  заявляли о якобы отсутствии нескольких документов в личном деле Клименко, хотя он их подавал еще в начале конкурса.

Как сообщали Власти, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и на другие должности в САП начала работу 21 декабря, несмотря на судебное решение об отмене порядка комиссии.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: САП
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