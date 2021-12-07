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Главная » Мир » Общество
12:44 25 Декабря 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В ВОЗ сообщили, что у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу

Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям. Но дети должны помнить о важности дистанцирования во время пандемии.

Об этом сообщила в Twitter эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, Санта-Клаус «имеет иммунитет к этому вирусу».

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«У нас был короткий разговор с ним, у него и у миссис Клаус все хорошо и они сейчас очень заняты. Мы также узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям», – сказала Керкхове.

Керкхове добавила, что «все дети мира должны понимать, что физическое дистанцирование должно строго соблюдаться».

«Поэтому очень важно, чтобы все дети слушались своих мам и пап, а также опекунов, и они должны рано лечь спать накануне Рождества, а Санта будет путешествовать по миру, чтобы доставлять подарки», – отметила эксперт.

Ранее Власти писали, что епископ из сицилийского города Ното Антонио Стальяно сказал детям, что Санта-Клаус – выдумка.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: иммунитет, санта-клаус, коронавирус
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