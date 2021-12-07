В ВОЗ сообщили, что у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу
Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям. Но дети должны помнить о важности дистанцирования во время пандемии.
Об этом сообщила в Twitter эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По ее словам, Санта-Клаус «имеет иммунитет к этому вирусу».
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«У нас был короткий разговор с ним, у него и у миссис Клаус все хорошо и они сейчас очень заняты. Мы также узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям», – сказала Керкхове.
Керкхове добавила, что «все дети мира должны понимать, что физическое дистанцирование должно строго соблюдаться».
«Поэтому очень важно, чтобы все дети слушались своих мам и пап, а также опекунов, и они должны рано лечь спать накануне Рождества, а Санта будет путешествовать по миру, чтобы доставлять подарки», – отметила эксперт.
Ранее Власти писали, что епископ из сицилийского города Ното Антонио Стальяно сказал детям, что Санта-Клаус – выдумка.