Алек Болдуин рассказал, как ему живется после убийства Галины Хатчинс

Он постоянно думает о смерти оператора Галины Хатчинс, переживает трудные времена, но хочет, чтобы жизнь продолжалась.

Алек Болдуин выложил в Instagram видео, в котором рассказал фанатам о своей жизни.



Об этом актер рассказал в видео, которое он выложил в Instagram.

Болдуин поздравил поклонников с наступающими праздниками и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в этот сложный период его жизни.

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«Я получил сотни и сотни писем от друзей, родственников, коллег и людей, о которых давно не слышал. Они желали мне сил и добра. Я им очень благодарен. Многие люди пишут комментарии в Instagram и очень поддерживают меня в этой трудной ситуации», – отметил актер.

По его словам, он не может забыть Галину Хатчинс, ведь «она так трагически погибла».

«Поверьте, этот момент не прошел для меня бесследно – я постоянно думаю об этом. Честно, сейчас я переживаю самые непростые времена», – признался Болдуин.

«Все, чего я хочу, чтобы моя жизнь продолжалась. Я пытаюсь пережить сложное время, очень сложное время», – добавил актер.

Ранее Власти писали, что на съемках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: актер, Алек Болдуин, Галина Хатчинс