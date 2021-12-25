Прощайте друг друга и верьте в завтра: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством украинцев, отмечающих этот праздник по Григорианскму календарю.
Глава государства выпустил видеоролик, в котором пожелал забыть обо всем плохом и простить обиды.
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«В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину!», – сказал президент.
Он также призвал людей верить в лучшее завтра.
«В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит», – сказал Зеленский.
Он также пожелал украинцам крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества.