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Главная » Украина » Общество
14:03 25 Декабря 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Прощайте друг друга и верьте в завтра: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством украинцев, отмечающих этот праздник по Григорианскму календарю.

Зеленский в видеоролике выглядел несколько неестественно

Глава государства выпустил видеоролик, в котором пожелал забыть обо всем плохом и простить обиды.

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«В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину!», – сказал президент.

Он также призвал людей верить в лучшее завтра.

«В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит», – сказал Зеленский.

Он также пожелал украинцам крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Рождество, Владимир Зеленский
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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
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