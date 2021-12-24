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14:11 25 Декабря 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Во Львовской области взрыв полностью разрушил дом: есть пострадавшие

В субботу, 25 декабря, в с. Ниновичи во Львовской области прогремел взрыв в частном доме, пострадали пять человек.

Взрыв полностью разрушил дом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Инцидент произошел около 11:50.

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По предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва здание разрушено полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от ГСЧС были привлечены 8 человек и 2 единицы  техники.

Как сообщали Власти, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки в Заводском районе города.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, Львов
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