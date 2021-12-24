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14:11 25 Декабря 2021 20 Комментарии
Во Львовской области взрыв полностью разрушил дом: есть пострадавшие
В субботу, 25 декабря, в с. Ниновичи во Львовской области прогремел взрыв в частном доме, пострадали пять человек.
Взрыв полностью разрушил дом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Инцидент произошел около 11:50.
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По предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва здание разрушено полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от ГСЧС были привлечены 8 человек и 2 единицы техники.
Как сообщали Власти, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки в Заводском районе города.
Тэги: взрыв, Львов
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