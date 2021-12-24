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15:51 25 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

За сутки в Польшу пытались прорваться 69 нелегалов

Группа нелегальных эмигрантов в очередной раз пытались прорваться на территорию Польши со стороны Беларуси.

Все попытки нелегалов прорваться на территорию Польши закончились неудачей для мигрантов

Об этом сообщает «RMF24″.

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Всего за сутки, 24 ноября, 69 нелегальных мигрантов в очередной раз предприняли попытку незаконным способом пересечь польско-беларусской границы.

«В минувшие сутки, то есть 24 декабря, 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу,» – сказано в сообщении.

В частности на участке границы вблизи населенного пункта Черемха группа из 10 мигрантов пытались попасть на территорию Польши, однако отошли вглубь Беларуси.

Все попытки нелегалов прорваться на территорию Польши закончились неудачей для мигрантов.

Как раньше сообщали Власти, в Польше хотят построить защитную стену и на границе с Украиной.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, беларусь, граница, нелегалы
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