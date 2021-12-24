За сутки в Польшу пытались прорваться 69 нелегалов
Группа нелегальных эмигрантов в очередной раз пытались прорваться на территорию Польши со стороны Беларуси.
Об этом сообщает «RMF24″.
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Всего за сутки, 24 ноября, 69 нелегальных мигрантов в очередной раз предприняли попытку незаконным способом пересечь польско-беларусской границы.
«В минувшие сутки, то есть 24 декабря, 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу,» – сказано в сообщении.
В частности на участке границы вблизи населенного пункта Черемха группа из 10 мигрантов пытались попасть на территорию Польши, однако отошли вглубь Беларуси.
Все попытки нелегалов прорваться на территорию Польши закончились неудачей для мигрантов.
Как раньше сообщали Власти, в Польше хотят построить защитную стену и на границе с Украиной.