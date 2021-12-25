Метастазы злокачественного конфликта: Папа Римский в рождественском послании вспомнил Украину
Во время своей традиционного рождественского послания Urbi et orbi («К городу и к миру») Папа Римский Франциск призвал не допустить конфликт в Украине.
Послание понтифика транслировалось на Youtube-канале Живого телевидения. Франциск выразил надежду, что все смогут договориться и избежать столкновения.
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Говоря об Иисусе Христе, понтифик объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов по всему миру и выразил надежду, что и Украине удастся избежать нового конфликта.
“Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта”, – сказал понтифик.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря поздравил с Рождеством украинцев, отмечающих этот праздник по Григорианскму календарю.