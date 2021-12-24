«Укрзалізниця» запустила поезд до курорта Буковель: расписание и маршрут

На период новогодних праздников «Укрзалізниця» запустила поезд до горнолыжного курорта Буковель.

Поезд будет курсировать каждый день до 16 января, кроме 1 и 4 января



Об этом сообщает пресс-служба »Укрзалізниці».

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«Укрзалізниця» на период новогодних праздников запустила новый поезд по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Он будет ходить с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года.

Благодаря новому поезду пассажиры смогут меньше чем за 5 часов добраться до станции Татаров, а затем с помощью автобуса всего за 20 минут до горнолыжного курорта «Буковель».

Поезд будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на станцию ​​Ясиня в 12:25. «Буковельский экспресс» по пути своего следования будет останавливаться на станциях в Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине, Татарове и Ворохте.

Поезд будет курсировать каждый день до 16 января, кроме 1 и 4 января.

Как раньше сообщали Власти, “Укрзализниця” запускает к Новому году дополнительные поезда: расписание.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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