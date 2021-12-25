Вторжение РФ в Украину может начаться с Азовского моря, — The Washington Post

Американская разведка не исключает начало вторжения России в Украину со стороны Азовского моря.

Захват азовского побережья для России может оказаться весьма выгодным ходом



Об этом сообщает «The Washington Post».

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Американская разведка опасается, что Украина будет бессильна в случае вторжения российских войск со стороны Азовского моря.

Отмечается, что до тех пор, пока российские войска фактически не высадятся на побережье Азовского моря, украинские силы по большей части не смогут юридически нечего с этим сделать.

В своем комментарии для «The Washington Post» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что в Азовском море фактически доминирует Россия.

«В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий», — отметил глава МИД – «А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье».

Захват азовского побережья для России может оказаться весьма выгодным ходом. Это позволит не только захватить важные экономические города-порты, такие, как Бердянск и Мариуполь, но и буквально соединить Крым с Россией по суше.

Как раньше сообщали Власти, в наступлении на Украину Россия задействует 175 тысяч военных – разведка США.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, вторжение, Азовское море