Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

В сети разгорелся скандал после публикаций фото офиицальной встречи мэра Львова Адрея Садового с замминистра образования Игорем Габаруком, на которой присутствовала помощница последнего Кристина Тишкун.

Как сообщил сайт Львовского горсовета, встреча состоялась 24 декабря. Информацию сопровождали стандартные официальные фото.

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Но когда в интернете появились снимки с помощницей замминистра, разразился скандал из-за внешнего вида девушки. Кристина больше походила на представительницу эскорт-сервиса, нежели на сотрудницу Минобразования.

Платье с глубоким декольте едва прикрывало даже не грудь, а ее часть. При это разрез платья был настолько высоким, что при ходьбе обнажал ногу почти до пояса.

Тишкун дополнила образ ботфортами на шпильках и украшением на шее в виде крестика. На одном из фото она еще накинула на себя роскошную шубу

Интеренсо, что провокационные снимки Тишкун сама опубликовала в Instagram. В комментариях о слишком откровенном и вызывающем наряде для деловой встречи девушка ответила, что каждый вправе одеваться так, как ему удобно.

Но когда фото поднялся шум, она сделала аккаунт закрытым.

На эпатажную участницу визита замминистра обратила внимание депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин. В своем посту в Facebook, который сейчас уже недоступен, она рассказала о цели визита и отметила, что сопровождавшая Гарбарука Кристина Тишкун представилась как «помощница заместителя министра образования». Позже об этом сообщило местное издание DailyLviv.

Кстати, до того, как Тишкун закрыла свой аккаунт, некоторые пользователи успели распространить с него несколько фото, которые как бы подчеркивают “эскорт-образ” девушки.

Что известно о Кристине Тишкун

Кристина Тишкун родилась 30 августа 1994 во Львове.

В профиле на своей странице в Facebook отметила, что стала магистром права (юристом-правоведом), окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Живёт в Киеве. Кристина Тишкун также считается юристом, ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

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