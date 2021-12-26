Италия закрывает все пушные фермы: мех – уже не «высокая» мода

Многие итальянские дизайнеры уже отказались от меха, в том числе Valentino, Armani, Gucci, Prada и Versace.

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Италия намерена навсегда запретить выведение животных ради меха по всей стране и закроет 10 оставшихся звероферм по разведению норки в течение шести месяцев.

Бюджетный комитет Сената Италии проголосовал за это 21 декабря, чтобы одобрить измененную версию поправки к закону о бюджете, которая включала историческое голосование. Затем в ближайшие недели парламент примет окончательное решение, которое сделает Италию 16-й страной в Европе, запретившей звероводство.

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Утвержденная поправка включает немедленный запрет на разведение пушных зверей, включая норку, лис, енотовидных собак и шиншилл, и закрытие всех активных пушных хозяйств в Италии к июню 2022 года. Она также включает компенсацию фермерам, подпадающую под действие закона. фонда Министерства сельского хозяйства на общую сумму 3 миллиона евро в 2022 году.

Многие итальянские дизайнеры уже отказались от меха, в том числе Valentino, Armani, Gucci, Prada и Versace.

«Это историческая победа защиты животных в Италии, и HSI / Europe безмерно гордится тем, что наша стратегия преобразования зверофермы сыграла центральную роль в ликвидации этой жестокой и опасной индустрии в нашей стране. Для закрытия и запрета звероферм существуют очень четкие экономические, экологические причины, причины для здоровья населения и, конечно же, для защиты животных», – сказала Мартина Плуда, директор Humane Society International в Италии.

«Сегодняшнее голосование признает, что разрешение массового разведения диких животных для легкомысленной меховой моды представляет собой риск как для животных, так и для людей, который не может быть оправдан ограниченными экономическими преимуществами, которые оно предлагает небольшому меньшинству людей, вовлеченных в эту жестокую индустрию. Поскольку так много дизайнеров, розничных торговцев и потребителей отказываются от меха, конверсия звероферм предлагает людям устойчивое будущее, которое торговля мехом просто не может обеспечить», – добавил он.

«За тридцать лет борьбы за права животных это лучшая победа. Наконец, парламентское голосование санкционирует прекращение невыразимых страданий, причиненных животным, только во имя выгоды и тщеславия. Италия стала двадцатой европейской страной, которая ввела запрет или серьезные ограничения на звероводство: лучше поздно, чем никогда», – сказал членом парламента Италии достопочтенный Микела Виттория Брамбилла.

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