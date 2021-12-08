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09:13 27 Декабря 2021 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия COVID-19 будет не будет последней для человечества, нужно готовится к следующей.

Об этом написал в Twitter генсек ООН Антониу Гетерриш.

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«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», – заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Как сообщали Власти, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ООН, пандемия, Антониу Гутерриш
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