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09:13 27 Декабря 2021 109 Комментарии
Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии
Нынешняя пандемия COVID-19 будет не будет последней для человечества, нужно готовится к следующей.
Об этом написал в Twitter генсек ООН Антониу Гетерриш.
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«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», – заявил он.
В Международный день противоэпидемической готовности генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.
Как сообщали Власти, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.
Тэги: ООН, пандемия, Антониу Гутерриш
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