Талибы запретили женщинам путешествовать без мужчин и хиджаба
Так называемое Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока выпустило подробную инструкцию.
Об этом сообщает France 24.
Информацию о принятии данной директивы в воскресенье, 26 декабря, подтвердил официальный представитель министерства Мухаммед Садик Асиф.
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Владельцам транспортных средств предписано возить только женщин в хиджабах.
Водителям также запрещено пускать в автомобиль женщин без сопровождения мужчины, если они совершают поездку на дальнее расстояние (более 70 км).
Как писали Власти, ранее талибы запретили сериалы с участием женщин.
После захвата власти в Афганистане в августе талибы заявили, что будут управлять страной в соответствии с законами шариата.
Подавляющему большинству женщин запрещено работать, многие девушки и женщины лишены права на образование.