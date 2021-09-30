Талибы запретили женщинам путешествовать без мужчин и хиджаба

Так называемое Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока выпустило подробную инструкцию.

В Афганистане после прихода к власти талибов права женщин были ограничены.



Об этом сообщает France 24.

Информацию о принятии данной директивы в воскресенье, 26 декабря, подтвердил официальный представитель министерства Мухаммед Садик Асиф.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Владельцам транспортных средств предписано возить только женщин в хиджабах.

Водителям также запрещено пускать в автомобиль женщин без сопровождения мужчины, если они совершают поездку на дальнее расстояние (более 70 км).

Как писали Власти, ранее талибы запретили сериалы с участием женщин.

После захвата власти в Афганистане в августе талибы заявили, что будут управлять страной в соответствии с законами шариата.

Подавляющему большинству женщин запрещено работать, многие девушки и женщины лишены права на образование.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Афганистан, женщины, талибы