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Главная » Мир » Общество
10:17 27 Декабря 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Талибы запретили женщинам путешествовать без мужчин и хиджаба

Так называемое Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока выпустило подробную инструкцию.

В Афганистане после прихода к власти талибов права женщин были ограничены.

Об этом сообщает France 24.

Информацию о принятии данной директивы в воскресенье, 26 декабря, подтвердил официальный представитель министерства Мухаммед Садик Асиф.

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Владельцам транспортных средств предписано возить только женщин в хиджабах.

Водителям также запрещено пускать в автомобиль женщин без сопровождения мужчины, если они совершают поездку на дальнее расстояние (более 70 км).

Как писали Власти, ранее талибы запретили сериалы с участием женщин.

После захвата власти в Афганистане в августе талибы заявили, что будут управлять страной в соответствии с законами шариата.

Подавляющему большинству женщин запрещено работать, многие девушки и женщины лишены права на образование.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Афганистан, женщины, талибы
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