Перечень расширили: какие лекарства украинцы смогут получать бесплатно в 2022 году
Правительство Украины выделило дополнительные средства на медицину, благодаря чему с 2022 года для пациентов расширится список доступных и бесплатных лекарств.
Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.
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В медицинской системе Украины существует перечень заболеваний, для которых медикаменты предоставляются государством бесплатно или предусматривают лишь частичную оплату стоимости.
С 2022 года перечень таких заболеваний расширен – в него добавили еще два заболевания – лекарство от хронического обструктивного заболевания легких и болезнь Паркинсона.
Лекарства для этих заболеваний можно будет получить с помощью оформления рецепта онлайн.
Лилия Гудзь также напомнила, что перечень таких заболеваний уже расширяли совсем недавно – 1 октября 2021 года. Тогда в него добавили лекарства для лечения психических расстройств и эпилепсии.
Кроме упомянутых заболеваний в списке лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом.
Пациенты с упомянутыми диагнозами могут получить электронный рецепт на бесплатные лекарства у своего семейного врача.
Как раньше сообщали Власти, со второй половины января вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить ковидную тысячу на покупку лекарств.