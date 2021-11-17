Перечень расширили: какие лекарства украинцы смогут получать бесплатно в 2022 году

Правительство Украины выделило дополнительные средства на медицину, благодаря чему с 2022 года для пациентов расширится список доступных и бесплатных лекарств.

С 2022 года перечень заболеваний предусматривающих бесплатные лекарства расширен



Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.

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В медицинской системе Украины существует перечень заболеваний, для которых медикаменты предоставляются государством бесплатно или предусматривают лишь частичную оплату стоимости.

С 2022 года перечень таких заболеваний расширен – в него добавили еще два заболевания – лекарство от хронического обструктивного заболевания легких и болезнь Паркинсона.

Лекарства для этих заболеваний можно будет получить с помощью оформления рецепта онлайн.

Лилия Гудзь также напомнила, что перечень таких заболеваний уже расширяли совсем недавно – 1 октября 2021 года. Тогда в него добавили лекарства для лечения психических расстройств и эпилепсии.

Кроме упомянутых заболеваний в списке лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом.

Пациенты с упомянутыми диагнозами могут получить электронный рецепт на бесплатные лекарства у своего семейного врача.

Как раньше сообщали Власти, со второй половины января вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить ковидную тысячу на покупку лекарств.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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