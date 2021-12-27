Снова около 2 тысяч в сутки: в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря зафиксировали 2248 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 134 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 137 детей и 19 медиков.

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Лидером по заболеваемости остался Киев – 475 случаев, далее идет Одесская область – 189 и Харьковская – 180.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ривненская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19