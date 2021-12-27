Снова около 2 тысяч в сутки: в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря зафиксировали 2248 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 134 человека.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 137 детей и 19 медиков.
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Лидером по заболеваемости остался Киев – 475 случаев, далее идет Одесская область – 189 и Харьковская – 180.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 475;
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Винницкая область – 43;
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Волынская область – 84;
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Днепропетровская область – 102;
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Донецкая область – 149;
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Житомирская область – 66;
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Закарпатская область – 55;
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Запорожская область – 82;
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Ивано-Франковская область – 46;
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Киевская область – 126;
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Кировоградская область – 54;
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Луганская область – 23;
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Львовская область – 91;
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Николаевская область – 18;
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Одесская область – 189;
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Полтавская область – 74;
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Ривненская область – 30;
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Сумская область – 56;
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Тернопольская область – 43;
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Харьковская область – 180;
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Херсонская область – 16;
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Хмельницкая область – 17;
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Черкасская область – 153;
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Черновицкая область – 60;
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Черниговская область – 16.
Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.