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Главная » Украина » Общество
08:57 28 Декабря 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Снова около 2 тысяч в сутки: в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря зафиксировали 2248 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 134 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 137 детей и 19 медиков.

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Лидером по заболеваемости остался Киев – 475 случаев, далее идет Одесская область – 189 и Харьковская – 180.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 475;

  • Винницкая область – 43;

  • Волынская область – 84;

  • Днепропетровская область – 102;

  • Донецкая область – 149;

  • Житомирская область – 66;

  • Закарпатская область – 55;

  • Запорожская область – 82;

  • Ивано-Франковская область – 46;

  • Киевская область – 126;

  • Кировоградская область – 54;

  • Луганская область – 23;

  • Львовская область – 91;

  • Николаевская область – 18;

  • Одесская область – 189;

  • Полтавская область – 74;

  • Ривненская область – 30;

  • Сумская область – 56;

  • Тернопольская область – 43;

  • Харьковская область – 180;

  • Херсонская область – 16;

  • Хмельницкая область – 17;

  • Черкасская область – 153;

  • Черновицкая область – 60;

  • Черниговская область – 16.

Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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