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10:56 28 Декабря 2021 12 Комментарии
Кличко поздравил украинцев сначала с 2220, а затем 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко в новогоднем поздравлении допустил очередной ляп, назвав наступающий год 2220-м, а затем с 2222-м.
Кличко снова допустил ляп
Соответствующее видео быстро разлетелось по соцсетям.
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Сначала Кличко поздравил украинцев с 2220 годом. Но быстро поняв, что ошибся, он предпринял несколько попыток правильно назвать наступающий год, но безуспешно.
«С хорошим настроением встречаем новый 2200 год …, 2222 год», — сказал мэр.
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Тэги: Виталий Кличко
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