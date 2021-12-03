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Главная » Украина » Общество
10:56 28 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Кличко поздравил украинцев сначала с 2220, а затем 2222 годом

Мэр Киева Виталий Кличко в новогоднем поздравлении допустил очередной ляп, назвав наступающий год 2220-м, а затем с 2222-м.

Кличко снова допустил ляп

Соответствующее видео быстро разлетелось по соцсетям.

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Сначала Кличко поздравил украинцев с 2220 годом. Но быстро поняв, что ошибся, он предпринял несколько попыток правильно назвать наступающий год, но безуспешно.

«С хорошим настроением встречаем новый 2200 год …, 2222 год», — сказал мэр.

Как сообщали Власти, Кличко озвучил новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Виталий Кличко
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