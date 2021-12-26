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22:31 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Римский назвал три слова для крепкого брака

Несмотря на то, что глава католической церкви никогда сам не состоял в браке, он дал семейным парам полезный совет.

Папа Франциск произносит свое рождественское благословение.

Об этом пишет британское издание Metro.

Папа опубликовал специальное послание супругам всего мира по случаю церковного года семьи.

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В письме отмечается, что пандемия COVID-19 вынудила семьи проводить больше времени вместе, что привело к обострению семейных конфликтов.

«Существовавшие ранее проблемы усугублялись, вызывая конфликты, которые в некоторых случаях становились почти невыносимыми, – написал понтифик. – Многие даже пережили разрыв отношений».

Глава католической церкви призвал супругов относиться друг к другу с большим терпением и назвал три главных слова, которые помогут сохранить отношения: «спасибо», «пожалуйста» и «прости».

Папа Франциск напомнил, что распад семьи особенно тяжело переживают дети, и призвал родителей пытаться улаживать конфликты, в том числе с помощью совместной молитвы.

По данным Управления национальной статистики, уровень разводов в Великобритании оценивается в 42%, отмечает издание.

Как писали ранее Власти, папа Франциск сказал, что мужчины, совершающие насилие в отношении женщин, занимаются чем-то «почти сатанинским».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: семья, слова, папа римский Франциск
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