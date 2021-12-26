Папа Римский назвал три слова для крепкого брака
Несмотря на то, что глава католической церкви никогда сам не состоял в браке, он дал семейным парам полезный совет.
Об этом пишет британское издание Metro.
Папа опубликовал специальное послание супругам всего мира по случаю церковного года семьи.
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В письме отмечается, что пандемия COVID-19 вынудила семьи проводить больше времени вместе, что привело к обострению семейных конфликтов.
«Существовавшие ранее проблемы усугублялись, вызывая конфликты, которые в некоторых случаях становились почти невыносимыми, – написал понтифик. – Многие даже пережили разрыв отношений».
Глава католической церкви призвал супругов относиться друг к другу с большим терпением и назвал три главных слова, которые помогут сохранить отношения: «спасибо», «пожалуйста» и «прости».
Папа Франциск напомнил, что распад семьи особенно тяжело переживают дети, и призвал родителей пытаться улаживать конфликты, в том числе с помощью совместной молитвы.
По данным Управления национальной статистики, уровень разводов в Великобритании оценивается в 42%, отмечает издание.
Как писали ранее Власти, папа Франциск сказал, что мужчины, совершающие насилие в отношении женщин, занимаются чем-то «почти сатанинским».