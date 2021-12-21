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06:49 29 Декабря 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимации больницы: двое погибших

На Ивано-Франковщине в одной из палат Косивской ЦРБ в 21:22 возник пожар, в результате которого погибли два пациента.

Пожар ликвидировали более 30 спасателей и 9 спецмашин

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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По информации спасателей, пожар возник в палате реанимационного отделения в четырехэтажном здании городской больницы.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуированы 12 больных.

В 21:42 пожар был локализован на площади 55 м кв. в 22:00 – ликвидирован.

В выгоревшей палате обнаружили тел двух погибших пациентов.

Еще трех больных из соседнего помещения пожарным удалось спасти.

Причина пожара устанавливается.

По информации Министерства здравоохранения, в палате сначала произошел взрыв. Предположительно взорваться мог баллон с кислородом.

Предположительно взорвался баллон с кислородом

Предположительно взорвался баллон с кислородом

Как сообщали Власти, во Львове в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, пожар, Ивано-Франковск
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