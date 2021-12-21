В Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимации больницы: двое погибших
На Ивано-Франковщине в одной из палат Косивской ЦРБ в 21:22 возник пожар, в результате которого погибли два пациента.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.
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По информации спасателей, пожар возник в палате реанимационного отделения в четырехэтажном здании городской больницы.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуированы 12 больных.
В 21:42 пожар был локализован на площади 55 м кв. в 22:00 – ликвидирован.
В выгоревшей палате обнаружили тел двух погибших пациентов.
Еще трех больных из соседнего помещения пожарным удалось спасти.
Причина пожара устанавливается.
По информации Министерства здравоохранения, в палате сначала произошел взрыв. Предположительно взорваться мог баллон с кислородом.
Как сообщали Власти, во Львове в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека.