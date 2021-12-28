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22:13 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Великобритании агрессивная белка терроризировала город: десятки покусанных

На прошлой неделе серая белка напугала жителей небольшого валлийского городка Бакли. За 48-часового она укусила по меньшей мере 18 человек.

Белку поначалу воспринимали как игривого ручного зверька...

Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители назвали белку Страйп – в честь персонажа фильма ужасов «Гремлины».

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Горожане поначалу воспринимали белку как игривого ручного зверька, но она  неожиданно начинала кусать их за руки или шею.

«Я все еще принимаю антибиотики. Я не могу поверить: в какое месиво она превратила мою руку. У белки должно быть действительно сильные челюсти», – рассказала 55-летняя Джейн Гарри.

Ее 29-летняя дочь Хлоя также стала жертвой агрессивной белки. По словам обеих женщин, они провели канун Рождества в больнице, делая уколы от столбняка.

«Я была шокирована, узнав, что через пару дней белка вернулась. Она бегала по забору, пыталась проникнуть в мой дом», – рассказала Хлоя.

Горожане делятся в соцсетях рассказами о белке. Оказалось, что от ее зубов пострадали даже кошки.

«Она напала на двух моих бенгальских кошек, которые ничего не боятся, и на бенгальских кошек моего соседа… не весело», – написал еще один житель города.

В конце концов, 65-летняя Коррин Рейнольдс, которая ранее подружилась с этой белкой и с лета подкармливала ее, сумела поймать ее и передать в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Как сообщили в обществе, к сожалению, белку пришлось усыпить, так как выпускать таких белок в дикую природу нельзя.

Впервые серые белки были завезены на Британские острова из Северной Америки в 1876 году, и теперь, по оценкам экспертов, в Великобритании живет 2,5 миллиона серых белок, отмечает издание.

65-летняя Коррин Рейнольдс с лета подкармливала белку, но тоже пострадала от ее острых зубов.

Ранее Власти писали, что несколько улиц в Черновцах оказались на карантине из-за нападения на людей бешеной белки.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, белка
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