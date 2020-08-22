По стопам Тищенко: Елена Зеленская рассказала о скумбрии по 8 грн за кило

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что покупает замороженную скумбрию по 8 гривен за килограмм.

Елена Зеленская кормит мужа недорогой скумбрией



Своими познаниями в области ценообразования супруга президента в поделилась эфире телеканала «1+1″. Женщина была гостем программы «Сніданок з 1+1″, где говорили о здоровом питании.

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Зеленская сообщила, что блюда из скумбрии часто появляются на столе в их семье.

«Сами купили, сами приготовили простые продукты. Хек стоил… это была скумбрия замороженная, из которой можно приготовить множество прекрасных блюд. Она стоит 8 гривен за килограмм… Да, мы едим», — рассказала первая леди.

Отметим, что в среднем кило мороженой скумбрии в магазинах и на рынках в Украине стоит от 60 до 100 грн.

Позже в своем Instagram Зеленская написала, что оговорилась в эфире и имела ввиду стоимость скумбрии стоит 8 гривен за 100 граммов, а не за килограмм.

«Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженная скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра», — написала она.

Как сообщали Власти, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.

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