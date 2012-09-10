Предотвратить самоубийства из-за COVID-19: в Японии создадут службу помощи одиноким людям

Правительство Японии одобрило программу, направленную на борьбу с одиночеством и социальной изоляцией, которые усилились во время пандемии.

В Японии в условиях пандемии обострилась проблема одиночества.



Об этом сообщает The Japan Times.

План был одобрен на первом заседании специально созданной правительственной группы по вопросам одиночества и социальной изоляции под председательством Сейко Нода.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Для решения проблемы будет создана круглосуточная система консультаций для одиноких людей. Им будут оказывать психологическую помощь, трудоустраивать их, оказывать другую поддержку, которую люди обычно получают не со стороны государства, а от родных и близких.

Проблема одиночества и социальной изоляции обострилась на фоне пандемии COVID-19. Все больше и больше людей беспокоятся о своей жизни, количество самоубийств резко возросло. В 2020 году с собой покончили 21 тысяч человек, что на 912 человек больше, чем годом ранее. В основном проблема затронула женщин. До пандемии коронавируса число самоубийств в Японии сокращалось десять лет подряд.

Ранее Власти писали, что в Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: самоубийство, Япония, одиночество