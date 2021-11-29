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Главная » Мир » Общество
06:33 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Саакашвили ночью тайно вывезли из госпиталя в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли из госпиталя в Гори снова в тюрьму в Рустави.

Саакашвили вывезли из госпиталя

Об этом сообщила в Facebook нардеп Елизавета Ясько.

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“В 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя в Гори. Насильно завалили и вывезли в Руставскую тюрьму. Пока не известно, в сознательном ли он состоянии. Это возможно в XXI веке?” – написала Ясько.

Эту же информацию подтвердил в Facebook и адвокат политика Ника Гварамия

«Михеила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Направление – неизвестность. Его состояние неизвестно».

Как сообщали Власти, врачи опасаются резкого ухудшения состояния здоровья Саакашвили, политик может стать инвалидом.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Михеил Саакашвили
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