Жителей Парижа заставили носить маски на улице
Чтобы предотвратить распространения штамма «Омикрон», полиция объявила в среду, 29 декабря, что парижане обязаны носить маски даже на улице.
Об этом сообщает Axios.
Это правило вводится с пятницы, 31 декабря, и относится к лицам старше 11 лет – «за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом». Это правило также будет распространятся на тех, кто находится в аэропортах Парижа – «Шарль де Голль», «Ле Бурже» и «Париж-Орли».
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Префектура предупредила о строгом контроле за соблюдением предписания носить маски, пригрозив штрафом в 135 евро.
В нескольких регионах Франции также ввели требования носить маски на улице во время празднования Нового года.
Во вторник, 28 декабря, во Франции зарегистрировали 180 тысяч заразившихся.
«Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией», – сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге в среду.
Ранее Власти писали, что во Франции – всплеск госпитализаций больных COVID-19.