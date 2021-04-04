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Главная » Мир » Общество
10:52 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Жителей Парижа заставили носить маски на улице

Чтобы предотвратить распространения штамма «Омикрон», полиция объявила в среду, 29 декабря, что парижане обязаны носить маски даже на улице.

В столице Франции ввели обязательное ношение масок на улице.

Об этом сообщает Axios.

Это правило вводится с пятницы, 31 декабря, и относится к лицам старше 11 лет – «за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом». Это правило также будет распространятся на тех, кто находится в аэропортах Парижа – «Шарль де Голль», «Ле Бурже» и «Париж-Орли».

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Префектура предупредила о строгом контроле за соблюдением предписания носить маски, пригрозив штрафом в 135 евро.

В нескольких регионах Франции также ввели требования носить маски на улице во время празднования Нового года.

Во вторник, 28 декабря, во Франции зарегистрировали 180 тысяч заразившихся.

«Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией», – сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге в среду.

Ранее Власти писали, что во Франции – всплеск госпитализаций больных COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Франция, Париж, медицинские маски
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