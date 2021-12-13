Калифорнию завалило снегом: побит рекорд полувековой давности

В Калифорнии выпало рекордное количество снега. Такого в декабре в этом американском штате не видели с 1970 года.

Нынешний декабрь самым снежным за всю историю наблюдений.



Об этом сообщает CNN.

По данным Калифорнийского университета, на перевале Доннер к востоку от Сакраменто выпал почти 5,2-метровый слой снега.

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Ученые заявили, что этот месяц стал самым снежным декабрем за всю историю наблюдений, которые ведутся в университете с 1970 года.

Самым снежным был январь 2017 года: тогда высота снежного покрова достигла 6 метров. И маловероятно, что в ближайшие три дня выпадет достаточно снега, чтобы побить этот рекорд, отмечает телеканал.

В результате снегопадов в Калифорнии закрыты автомагистрали и отменены авиарейсы.

Но снегу в регионе рады. По данным Департамента водных ресурсов Калифорнии, снежный покров в Сьерра-Неваде составляет 30% запасов пресной воды в Калифорнии. Этим летом засуха здесь была самой сильной за 126 лет, а июль 2021 года стал самым засушливым месяцем с момента начала сбора данных в 1895 году.

Ранее Власти писали, что внезапный снег вызвал переполох в Египте.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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