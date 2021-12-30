В Греции из-за “Омикрона” запретили музыку на Новый год

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в среду, 29 декабря, что музыка в клубах, барах и ресторанах во время празднования Нового года будет запрещена.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил о новых мерах в преддверии Нового года.



Об этом сообщает AP.

Все массовые гуляния, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, также отменяются. Эти ограничения вводятся для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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Министр сказал, что этих мер, которые вступят в силу в 6 часов утра в пятницу и продолжатся до 2 января, «достаточно, чтобы безопасно отпраздновать Новый год».

Он также дал «настоятельную рекомендацию» людям пройти тестирование перед тем, как идти отмечать праздник с друзьями и семьей.

В среду было зафиксировано новое рекордное количество заражений – 28828 новых случаев.

Ранее Власти писали, что в Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет, несогласных будут штрафовать.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Греция, Новый год, штамм омикрон