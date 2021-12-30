В Греции из-за “Омикрона” запретили музыку на Новый год
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в среду, 29 декабря, что музыка в клубах, барах и ресторанах во время празднования Нового года будет запрещена.
Об этом сообщает AP.
Все массовые гуляния, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, также отменяются. Эти ограничения вводятся для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Министр сказал, что этих мер, которые вступят в силу в 6 часов утра в пятницу и продолжатся до 2 января, «достаточно, чтобы безопасно отпраздновать Новый год».
Он также дал «настоятельную рекомендацию» людям пройти тестирование перед тем, как идти отмечать праздник с друзьями и семьей.
В среду было зафиксировано новое рекордное количество заражений – 28828 новых случаев.
Ранее Власти писали, что в Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет, несогласных будут штрафовать.