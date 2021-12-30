В чем встретить год Голубого Водяного Тигра, чтобы он был удачным

Предвкушение Нового года, если не лучше, чем сам праздник, то в любом случае доставляет огромное удовольствие.

Покровителем 2022 года станет Черный или Голубой Водяной Тигр.



Ожидание чудес и позитивных изменений запускает в нас волшебный механизм – веру в то, что все пожелания, загаданные в новогоднюю ночь, непременно сбудутся.

По восточному календарю покровителем 2022 года станет Черный или Голубой Водяной Тигр.

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Поэтому встретить новый год желательно в цветах водной стихии: всех оттенков синего, аквамарина, бирюзы, изумрудного, голубовато-зеленого. Также тигру понравятся спокойные цвета саванны, а именно: песочный, коричневый, кофейный.

От каких цветов в новогодних нарядах стоит воздержаться

Чтобы не злить хозяина 2022 года, от красного и оранжевого цветов в новогоднем образе лучше воздержаться. Эти оттенки напоминают пламя и могут спровоцировать гнев Тигра.

Кислотные цвета также не помогут вам вызвать симпатию Тигра. Кроме того, используя в своем образе принтов тигра или змеи, вы демонстрируете неуважение к хищнику. Лучше этого не делать.

Стиль для новогоднего образа

Никаких ограничений в выборе фасонов к новогоднему празднику нет. Стоит отметить, что Тигр любит все натуральное, поэтому для новогоднего образа лучше выбрать натуральные ткани.

Важно помнить, что при создании праздничного образа лучше руководствоваться собственными вкусовыми предпочтениями и не бояться. экспериментировать.

А главное, чтобы праздник удался, встречать его нужно с хорошим настроением и близкими людьми.

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