Путин поздравил с Новым годом лидеров всех стран, кроме Грузии и Украины

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран мира с новогодними праздниками, проигнорировав президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабашвили.

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом



Соответствующая информация размещена на сайте президента РФ.

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Среди тех, кого поздравил Путин, традиционно нет президента Владимира Зеленского.

В тоже время Путин поздравил президента Республики Молдова Майю Санду, отметив, что «конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы».

В поздравлении премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Путин сказал, что за минувший год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей

Поздравляя президента Чешской Республики Милоша Земана, Путин пожелал ему доброго здоровья и благополучия, а всему чешскому народу – счастья и процветания.

Поздравляя Александра Лукашенко, Путин заявил о необходимости развивать единое экономическое пространство.

Также не обошел вниманием страны Запада. Он поздравил королеву Британии Елизавету II и британского премьера Бориса Джонсона

Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Федерального президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Олафа Шольца, поздравил с Рождеством, Новым годом, а также с 50-летним юбилеем Премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Поздравляя Макрона, Путин выразил надежду на «дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран»

В поздравлении лидеру Китая он напомнил, что в уходящем году «были достигнуты рекордные показатели в торговле».

Поздравляя Джо Байдена, Владимир Путин выразил надежду на «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга».

Также Путин поздравил ряд бывших лидеров. В частности, Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.

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Тэги: Новый год, Владимир Путин