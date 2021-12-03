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15:33 30 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году

Владимир Зеленский подписал указ, в котором определяются сроки призыва, увольнения в запас и других мероприятий связанных призывом военнослужащих.

Призывные комиссии начнут работать с 1 апреля и 1 октября 2022

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

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Так, согласно документу в 2022 году проведение призыва в армию будет проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Увольнение отслуживших военнослужащих в запас предусмотрено провести в такие же сроки, как и призыв, то есть начиная с апреля и в конце года с октября.

Призывные комиссии начнут работать с 1 апреля и 1 октября 2022, а подготовительные мероприятия запланировано начать за месяц до начала призыва.

В сообщении на сайте президента отмечено, что призванные срочники не привлекаются к проведению боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил.

Призванные военнослужащие в первую очередь будут привлекаться к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боеприпасов и на должности, связанные с обеспечением функционирования воинских частей в пунктах постоянной дислокации. Однако это не касается тех военных частей, которые располагаются в Донецкой и Луганской областях.

Согласно законодательству, не подлежат призыву срочники призывного возраста которые получают образование. Им предоставляется отсрочка от армии на весь период обучения.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется тем, кто проходит военную подготовку при высших военных учебных заведениях.

Как ранее сообщали Власти, Украина может отменить обязательный военный призыв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: армия, указ, призыв, зеленский, срочная служба
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