Байден предупредил, а Путин пригрозил: о чем поговорили президенты США и РФ

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце.

Байден и Путин общались меньше часа



Как сообщил сайт Белого дома, Байден в ходе общения призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

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В целом разговор начался в 22:35 по Киеву и продолжался 50 минут.

В ходе беседы американский лидер «дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину».

«Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину», – говорится в сообщении Белого дома.

Президент США выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая диалог по стратегической стабильности США-РФ, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут 10-13 января.

Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

В свою очередь, Путин заявил своему коллеге из США, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.

Об этом сообщило РИА Новости co ссылкой на помощника Путина Юрия Ушаковя.

По его словам, Байден заявил, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции экономического, финансового и военного характера.

“Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – сказал Ушаков.

Он также добавил, что такие санкции приведут к серьезным последствиям и Россия надеется, что этого не будет.

Кроме того, Путин во время беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку.

«Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в этой ситуации таких ошибок больше не совершать», – добавил Ушаков.

Также помощник Путина сообщил, что Байден не собирается розмещать ядерное оружие в Украине.

«Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», – сказал он.

Как сообщали Власти, в Кремле объяснили, почему Путин решил позвонить Байдену 30 декабря.

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