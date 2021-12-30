Появляются новые лагеря: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной
Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной, увеличивая уже известные лагеря и создавая новые.
Об этом сообщили аналитики исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
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По их данным, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы – в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.
Наиболее крупные места сосредоточения российских вооруженных сил расположены в Клинцах – менее чем в 50 километрах от украинской границы – и Климово Брянской области – менее 10 километров.
Помимо уже известных мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне «Постоялые Дворы» в Курской области.
Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).
Кроме того, аналитики отметили продолжающееся наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.
Как сообщали Власти, президент США Джо Байден на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным 30 декабря потребовал полного отвода российских войск от границы с Украиной.