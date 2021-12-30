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Главная » Мир » Общество
10:21 31 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Появляются новые лагеря: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной, увеличивая уже известные лагеря и создавая новые.

Россия продолжает наращивать войска

Об этом сообщили аналитики исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

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По их данным, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы – в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наиболее крупные места сосредоточения российских вооруженных сил расположены в Клинцах – менее чем в 50 километрах от украинской границы – и Климово Брянской области – менее 10 километров.

Помимо уже известных мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне «Постоялые Дворы» в Курской области.

Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Кроме того, аналитики отметили продолжающееся наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным 30 декабря потребовал полного отвода российских войск от границы с Украиной.

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Тэги: Россия
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