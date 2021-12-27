“Омикрон” в США привел к рекордной госпитализации детей

С 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом ежедневно поступало в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем неделей ранее.

В США полностью привиты только 14% детей в возрасте от 5 до 11 лет.



Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Предыдущий максимум был в начале сентября, когда в среднем было 342 госпитализации детей в день. Отмечается, что рекордную госпитализацию детей вызвало распространение штамма «Омикрон».

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Дети по-прежнему составляют небольшой процент госпитализированных с COVID-19: в среднем в течение той же недели в декабре ежедневно оказывались в больнице около 10200 человек всех возрастов.

По данным CDC, через два месяца после того, как в США началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, около 14% являются полностью привитыми. Этот показатель выше для детей в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.

Как писали Власти, в США установили, что вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.

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Тэги: США, дети, штамм омикрон