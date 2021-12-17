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14:37 31 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ВСУ показали испытания нового зенитно-ракетного комплекса. Видео

В Украине прошли испытания зенитно-ракетного комплекса «РК-10″.

Зенитно-ракетный комплекс

Об этом сообщает «Defense Express».

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В Украине испытали новый зенитно-ракетного комплекс «РК-10″. Он заменит устаревший комплекс «Стрела-10″, который использовался с 1976 года.

Зенитно-ракетный комплекс «РК-10″ установили на бронеавтомобиль «Варта».

Новая ракетный комплекс был разработан в киевском конструкторском бюро Луч. Он рассчитан на поражение воздушных и наземных целей на расстоянии до 12 км. Слежение и наведение на цель производится благодаря лазерной установке.

Как ранее сообщали Власти, в Украине построят завод по производству боевых дронов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: вооружение, всу, испытание, рк-10
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