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16:30 01 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые разрабатывают вакцину, способную защитить человека от коронавируса на всю жизнь

Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину, которая может сформировать у человека пожизненный иммунитет против COVID-19.

Специалисты во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы.

Об этом сообщает The Japan Times.

За основу ученые взяли вакцину от оспы, разработанную Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.

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Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», – сообщил профессор Митинори Кохара.

Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек.

Ранее Власти писали, что американские военные создали вакцину от всех штаммов коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Япония, вакцина, коронавирус
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