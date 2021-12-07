Ученые разрабатывают вакцину, способную защитить человека от коронавируса на всю жизнь
Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину, которая может сформировать у человека пожизненный иммунитет против COVID-19.
Об этом сообщает The Japan Times.
За основу ученые взяли вакцину от оспы, разработанную Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.
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Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», – сообщил профессор Митинори Кохара.
Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек.
Ранее Власти писали, что американские военные создали вакцину от всех штаммов коронавируса.